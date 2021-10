Telstar-trainer Jonker geheimzinnig over eventueel passeren keeper Trevor Doornbusch

Het blijft nog een raadsel wie maandag tegen Jong Ajax (aftrap 20.00 uur) het doel verdedigt bij Telstar. Trainer Andries Jonker hield de kaarten tegen de borst of Trevor Doornbusch de keeper wordt. Daarnaast is Anwar Bensabouh een paar weken uit de roulatie.

Telstar-trainer Andries Jonker: "Dat zien we morgen" - NH Nieuws

Jonker verwacht een wedstrijden zoals alle wedstrijden tegen Jong Ajax. "Als wij ze laten voetballen zoals zij willen, dan gaan wij heel veel hoeken van het veld zien. Dat weten zij ook. Het zal een enorme strijd om de bal worden. We moeten erop, want anders hebben we een probleem. Het zijn altijd zwaarbevochten wedstrijden."

In de aanloop naar het duel met de beloften van Ajax kampt Telstar met een aantal blessuregevallen. Daarnaast is het nog maar de vraag wie het doel namens Telstar verdedigt. Ronald Koeman Jr. heeft nog altijd een knieblessure. Shaquille Eendragt en Abdessalam Ouboumalne, Abdel Mounaim El Ouazzane en Trevor Doornbusch zijn de opties onder de lat.

De wedstrijd Jong Ajax - Telstar begint morgen om 20.00 uur op Sportpark De Toekomst. De wedstrijd is evenals Jong PSV - Jong AZ live te volgen tijdens een extra radio-uitzending van NH Sport. De uitzending begint dit keer al om 18.00 uur.