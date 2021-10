Aanhanger slingert tegen auto met gezin aan op N242

Een aanhanger met daarop een boot is rond 18.00 uur vanavond al slingerend tegen een auto gebotst op de N242 in Winkel. De vijf inzittenden van de auto raakten licht gewond.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er een gezin in de auto zat met drie kinderen. Ze zijn lichtgewond geraakt en hoefde voor zover bekend niet naar het ziekenhuis. De bestuurder van auto waarachter de aanhanger hing, is niet gewond geraakt.

Het is nog onduidelijk waardoor de aanhanger over de weg slingerde. De weg is even afgesloten geweest voor onderzoek en het opruimen van de schade.