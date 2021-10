Beeld Veenus onthuld op dijk bij Etersheim: 'Sterk en kwetsbaar net als de veengronden'

Een meisje in iets te grote groene laarzen, neus in de wind, lange haar in een stevige knot en blik onbevangen op het Markermeer. Het beeld Veenus van kunstenaar Rob Cerneüs is onder grote belangstelling onthuld door burgemeester Lieke Sievers van Edam-Volendam. Honderden mensen waren naar de dijk bij Etersheim gekomen ondanks de hevige regen.

Rob Cerneüs kan zijn eigen beeld bijna zien vanuit zijn huis. Hij woont in het nabijgelegen Warder en is zeer blij dat hij deze opdracht heeft gekregen van de gemeente Edam-Volendam, waaronder Etersheim valt, en van de Alliantie Markermeerdijken en het Hoogheemraadschap. Loco-dijkgraaf Rob Veenman is zeer te spreken over het bronzen beeld. "Het meisje staat symbool voor wat wij hier aan het doen zijn. Het beschermen van 1,2 miljoen mensen door het versterken van de dijk."

Rob Cerneüs wist al snel wat voor beeld hij wilde gaan maken. "Een meisje dat kwetsbaar en tegelijk krachtig is. Ze vertelt eigenlijk het verhaal van hier. We zijn ongelooflijk kwetsbaar in dit gebied. Het laagste punt van Noord-Holland met meer dan 6,6 meter onder de zeespiegel. Maar we zijn samen ook ongelooflijk sterk in onze al eeuwen durende strijd tegen het water. En dit zit allemaal in Veenus."

En vanwaar die dubbele E? "De naam 'Veenus' verwijst naar onze eigen prutbodem; het veen dat in de grond zit. Maar ook naar de Romeinse Venus of de Griekse Aphrodite, wat betekent de uit schuim geborene, zoals ook ons land is ontstaan uit de zee. Zij is behalve de godin van de liefde ook de godin van de kalme, rustige zee", vertelt Cerneüs.

Indrukwekkend

Burgemeester Sievers noemt het beeld indrukwekkend. "Dat meisje in te grote laarzen, die aangeven dat er een belangrijke opgave ligt en tegelijkertijd de kwetsbaarheid van een jong lichaam. Dat nog moet groeien in onafhankelijkheid en kracht. En je ziet dat het in de basis er al is. Prachtig."

De onthulling van het beeld was het einde van de kunstmaand in de gemeente Edam-Volendam.