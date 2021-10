Amsterdamse brandweer vreest voor koolmonoxidevergiftiging: 'Plak de ventilatie niet af'

De energieprijzen gaan flink omhoog en als gevolg daarvan vreest de brandweer dat Amsterdammers op een onveilige manier geld proberen te besparen door ventilatieroosters dicht te plakken. "Ventilatie is sowieso heel goed voor je gezondheid, maar als er in een volledig dichtgeplakt huis koolmonoxide vrijkomt, ben je kansloos", vertelt Bert Meijer van de brandweer Amsterdam-Amstelland.

Meijer is als coördinator Team Brandonderzoek verbonden bij de brandweer Amsterdam-Amstelland. Hij vreest dat de kans op koolmonoxidevergiftiging groter wordt als bewoners vanwege de hoge gasprijzen kieren en ventilatieroosters gaan afplakken. "Dat moet je juist niet doen", legt hij uit. "Ventilatie in je woning heb je nodig voor je eigen gezondheid. Daarnaast is zuurstof nodig voor volledige verbranding in toestellen als cv-ketels en geisers. Als je alles gaat afplakken dan is de kans groot dat je koolmonoxidevergiftiging kan oplopen binnen de woning."