Verdachte aangehouden na vondst overleden man in Naardense woning

De politie heeft een verdachte aangehouden na vondst van een overleden man gisteravond in een woning aan het Jac P. Thijssepark. Uit het eerste onderzoek van de politie blijkt dat de man vermoedelijk door een misdrijf om het leven is gekomen.

Gisteravond rond 21.00 uur kreeg de politie een melding binnen, waarna zij de overleden man vonden in een appartement. Een woordvoerder van de politie laat weten in het belang van het onderzoek geen uitspraak te kunnen doen over de leeftijd en woonplaats van het slachtoffer.

De verdachte die is aangehouden wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de man. De politie gaat verder met het onderzoek.