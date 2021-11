Vertrokken Nick Doodeman schat promotiekansen FC Volendam hoog in: "Ik verwacht dat ze het redden"

Nick Doodeman kijkt met een goed gevoel naar zijn oude club FC Volendam. De rechtsbuiten uit Venhuizen verruilde vorige wnter Het Nieuwe Oranje voor Cambuur. Hij volgt Volendam in ieder geval nog op de voet en heeft een goede indruk van de koploper in de eerste divisie.

Na het vertrek van Doodeman heeft Volendam zich behoorlijk versterkt. Met de komst van Robert Mühren, Daryl van Mieghem en Damon Mirano heeft het team van Wim Jonk een flinke kwaliteitsimpuls gekregen. "Ze doen het hartstikke goed, ik hoop dat ze zo door kunnen gaan", aldus Doodeman.

Heimwee

Bij Cambuur moet Doodeman het dit seizoen doen met invalbeurten. Alleen in de eerste wedstrijd tegen FC Groningen maakte Doodeman minuten en in de bekerwedstrijd tegen Ajax Amateurs, deed Doodeman een helft mee. Bij Volendam was hij echter onbetwiste basisspeler. Toch heeft hij geen heimwee naar De Dijk. "Ik denk niet dat ik snel terugkeer bij Volendam. Misschien als ik een heel seizoen minder speel."