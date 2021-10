Speelgoedwinkel verkoopt poppen met Down: "Ik wil het normaliseren"

Poppenwinkel Coloured Goodies in Amsterdam-Noord verkoopt sinds oktober poppen die geïnspireerd zijn door kinderen met downsyndroom. Ieder kind zou een pop moeten kunnen hebben waarin ze zichzelf herkennen, is het idee.

"Kijk eens", zegt Romy trots terwijl ze een pop met blonde haren vasthoudt. Ze is een van de kinderen die model stond voor de nieuwe poppen geïnspireerd door kinderen met het downsyndroom. En dat is gelukt: op de vraag of ze vindt of de pop op haar lijkt, reageert Romy met een overtuigende 'ja".

Dat doet eigenaresse Ellen Brudet goed. "Ik wil het normaliseren. Ik dacht: als ik dan met poppen begin, dan wil ik iets wat gewoon normaal moet gaan worden", zegt ze. " Zo ben ik begonnen met het ontwerpen van diverse poppen met het syndroom van down."