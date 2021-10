Man (23) neergestoken in azc Heerhugowaard, bewoner (44) opgepakt

Een 23-jarige man is vanmiddag in het asielzoekerscentrum aan de Van Noortwijklaan in Heerhugowaard neergestoken. De politie heeft een 44-jarige bewoner van het azc opgepakt.

Dat vertelt de politie desgevraagd aan NH Nieuws. Het slachtoffer woont niet in het heerhugowaardse azc, maar in Schalkhaar. Bij het Overijsselse dorp is ook een asielzoekerscentrum is gevestigd, maar de woordvoerder kon niet bevestigen of het slachtoffer op dit azc verbleef.

Het slachtoffer is in zijn schouder gestoken, aldus de woordvoerder. "Hij heeft geen slagaderlijke bloeding, maar is wel wat bloed verloren." Hij is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

Slachtoffer meldde zich bij receptie

Omdat de gewonde man zich aanvankelijk bij de receptie van het azc meldde, duurde het even voordat de politie exact kon vaststellen waar op het terrein de man was neergestoken. "Maar dat is inmiddels bekend."