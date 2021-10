Scooteraar (18) onder invloed rijdt in op agent en vlucht dak op

Een scooteraar (18) is vannacht in de James Wattstraat in IJmuiden op een politieagent ingereden. De agent sprong net op tijd weg, en voorkwam daarmee dat hij geraakt werd.

Met de politie op zijn hielen scheurt de man het nabijgelegen industriegebied in, om na enkele slingerende rondjes terugkeert naar de James Wattstraat. Daar ontfermde het ambulancepersoneel zich nog over de onwel geworden persoon.

Wapenstok op windscherm

Een agent die midden op de rijbaan stond zag de scooteraar op zich afkomen en maande hem te stoppen. Maar in plaats daarvan gaf de verdachte extra gas. Hij leek de agent aan te rijden, maar die kon dat ternauwernood voorkomen door weg te springen. De agent raakte met zijn wapenstok nog wel het windscherm, maar de scooterrijder wist te ontkomen.

Opnieuw volgde een achtervolging door IJmuiden. Nadat de verdachte op de Orionweg tegen een hek was gereden en ten val was gekomen, klom hij over een hek en rende weg. Niet veel later werd hij gezien op het dak van een woning in de Zwaanstraat.

Drank en drugs

De politie beval hem naar beneden te komen, waar hij naar enige tijd gehoor aan gaf. Eenmaal met beide benen op de grond, werd hij aangehouden. Op het bureau werd een bloedproef afgenomen, want uit een blaas en speekseltest bleek dat de jongeman vermoedelijk onder invloed van alcohol, amfetamine en marihuana was.

De scooter bleek te zijn afgekeurd, waardoor de verdachte er niet op had mogen rijden. Hij zit vast en wordt vandaag verhoord, ook over de valse naam die hij bij zijn aanhouding opgaf.