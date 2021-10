Illegaal feest met 'giga muziekinstallatie' onder A1 beëindigd: 100 man weggestuurd

De politie heeft vannacht een eind gemaakt aan een illegaal feest onder een viaduct van de A1 in Muiderberg. Voor het feest waren onder meer een 'giga muziekinstallatie' en een grote voorraad drank meegenomen.

Dat schrijft de politie Gooi en Vechtstreek Noord op Instagram.

Het feest vond plaats in een afgesloten ruimte onder het viaduct. Nadat de politie over het feest was getipt, troffen agenten een groep van zo'n honderd feestgangers aan.

Ruimte afgesloten

Het aanwezige publiek werd weggestuurd, waarna de politie de toegangsdeur naar de betreffende ruimte onder het viaduct heeft afgesloten.