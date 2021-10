Ten Hag: "Maakten niet de juiste keuzes"

"Ik denk dat we goed beginnen", zei hij op de persconferentie na afloop. " We krijgen kansen en mogelijkheden. Vooral bij de kantwissel van links naar rechts maakten we niet altijd de juiste keuzes. Er waren zeker drie hele goede mogelijkheden en dat moet uiteindelijk leiden tot een goal."

''Te weinig"

"In de tweede helft gaat de tegenstander erin geloven zolang het 0-0 blijft", zei hij verder. "Zij gaan ook steeds harder werken. Er zat elke keer wel een been tussen. We moeten ons tevreden stellen met 0-0, maar dat is te weinig."