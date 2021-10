Slordig laatste kwart brengt zege Den Helder Suns niet meer in gevaar

De basketballers van Den Helder Suns hebben ruim gewonnen van Yoast United. In het eerste gedeelte van de wedstrijd werd zo'n grote voorsprong opgebouwd, dat een slecht laatste kwart geen gevaar opleverde: 79-65.

De Suns stonden 21-15 voor na het eerste kwart. Deze voorsprong werd mede behaald door Stan van Elzen, die met scherp schoot wat betreft driepunters. In het volgende kwart nam point guard Nino Gorissen de ploeg bij de hand en werd de voorsprong naar vijftien vergroot met de rust: 46-31.

In de tweede helft van de wedstrijd bleef Den Helder beter en werd de voorsprong groter. Coach Peter van Noord kon tevreden zijn met de vechtlust van zijn ploeg: 69-46. In het laatste kwart werd de thuisploeg slordiger, waardoor Yoast nog terug kon komen tot 79-65. De zege kwam desondanks niet meer in gevaar.