Atlete Schippers kiest Haarlemmer Thunissen als nieuwe trainer

"Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik niet helemaal meer op mijn plek was op Papendal", vertelt Schippers in gesprek met de NOS. "Niet per se de locatie, maar wel qua bond. Dus ik heb gekozen om mijn eigen weg in te slaan. Aankomende periode ga ik met Wigert samenwerken."

De Olympische Spelen van afgelopen zomer waren geen succes voor Schippers. Ze ontbrak bij de 100 meter, greep op de 200 meter naast een finaleplaats en werd met de estafetteploeg gediskwalificeerd in de finale 4x100 meter.