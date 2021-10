Nieuw spoor in Hilversumse cold case: 'Blij dat hij adem politie in z'n nek voelt'

"Je dagen van vrijheid zijn geteld, want de politie heeft een nieuw spoor", is de eerste reactie van Wicky van der Meijs. Haar vader Martien van der Meijs werd bijna twintig jaar geleden op 72-jarige leeftijd op straat in Hilversum doodgestoken. Het coldcaseteam van de politie heeft nieuwe DNA-sporen op Martiens jas gevonden, die mogelijk naar de dader kunnen leiden. Dochter Wicky, die zich al jaren inzet om de dader te vinden, heeft goede hoop.

NH Nieuws

"Nu heb ik het gevoel van: vriend, je loopt ooit tegen de lamp, want de techniek wordt steeds geavanceerder", vertelt de 58-jarige Wicky van der Meijs aan NH Nieuws. "Ik weet dat de dader niet lang meer in vrijheid kan rondlopen. Nu er nieuw DNA-spoor gevonden is, denk ik: 'Je hebt twintig jaar in vrijheid geleefd en ik ben blij dat je de hete adem van de politie in je nek voelt.' Hij heeft onze vader van het leven beroofd, mijn drie kinderen hebben nooit hun opa kunnen leren kennen. Het heeft mijn huwelijk gekost…" Weer even terug naar de bewuste nacht, bijna twintig jaar geleden. "Mijn vader was op 30 januari 2002 even na middernacht op straat om de hond uit te laten. Vlak bij zijn huis aan de Admiraal de Ruyterlaan wordt hij neergestoken. Vlakbij de plek waar het gebeurde hing een camera. Je ziet een man van achteren mijn vader aanvallen. Het heeft maar 23 seconden geduurd", vertelt Van der Meijs. Hevig bloedend werd Martien nog gereanimeerd door mensen van de ambulance en politie, maar de hulp mocht niet baten: Martien overleed later die nacht in het ziekenhuis. Tekst gaat verder onder afbeelding.

Martien van der Meijs en zijn vrouw Riet - Wicky van der Meijs

Nog geen vijf maanden later overleed ook de moeder van Van der Meijs aan de gevolgen van kanker. "Zij had de hoop dat er ooit iemand gepakt zou worden inmiddels opgegeven. 'Wordt die vent ooit gevonden?' sprak ze voor haar dood. Ik heb er altijd een heel sterk geloof in gehad dat de moordenaar ooit gepakt wordt. Al is twintig jaar een lange adem die je moet hebben om zoiets te geloven." Nieuw DNA-spoor En dan vinden ze opeens een nieuw spoor dat kan leiden naar de dader. Van der Meijs: "Heel toevallig was ik met iemand bezig die een wetenschappelijk onderzoek doet naar de nabestaanden van onopgeloste moorden (coldcasezaken,red). En toen werd ik gebeld door de recherche dat ze een nieuw spoor hadden. Een forensisch rechercheur wilde opnieuw kijken naar de jas en dan vooral naar de jaszakken, want stel dat het wel een roofmoord was? Met al die nieuwe technieken kunnen ze veel meer zien." Binnen een week zit Van der Meijs met haar broer op het politiebureau en het DNA blijkt niet van hun te zijn, waardoor nu ook kan worden uitgesloten dat het van een familielid is. Het DNA-profiel is door de landelijke databank gehaald en heeft nog geen match opgeleverd. "Toch is er een doorbraak. Als iemand tegen de lamp loopt, al is het maar vanwege een fietsendiefstal, zal het systeem automatisch een match geven op deze coldcase zaak", vertelt Martin de Wit, woordvoerder politie Midden-Nederland. "Maar je moet het wel relativeren", "We weten niet of dit profiel van de dader is", aldus De Wit.

Quote "Een moordenaar heeft ook een hart, misschien heeft de dader spijt" Wicky van der Meijs

Het is niet de eerste keer dat Van der Meijs goede hoop heeft. "Een paar jaar terug werd ik gevraagd om mee toen met het programma Opsporing Verzocht. De politie zei dat er nieuwe ontwikkelingen waren. In het programma kwam naar voren dat een man zich had gemeld bij de politie die zei dat zijn 'vriend' mijn vader heeft vermoord en spijt heeft van zijn daad." Wie die 'vriend' was, wilde hij niet zeggen. "Ik heb vier jaar lang de moordenaar aangesproken in interviews, want ik dacht die man heeft spijt… Want ook moordenaars hebben een hart. Zoiets geven nabestaanden hoop." Helaas heeft de man zich nooit gemeld. Onopgeloste moorden Van der Meijs heeft de onopgeloste moord op haar vader nooit los kunnen laten. Sinds 2018 is ze samen met Jack Keijzer een van de drijvende krachten achter de Federatie Nabestaanden Geweldsslachtoffers. Van der Meijs als bestuurslid en Keijzer als voorzitter. Tijdens de Stille Tocht en de onthulling van het monument van onopgeloste moorden in 2019 waren John van den Heuvel, Mick van Wely en Peter R. de Vries ook aanwezig.

Quote "Ik ben de dochter van een vermoorde man en zijn moordenaar loopt nog steeds vrij rond. De dag erna was Peter R. de Vries bij mij thuis" Wicky van der Meijs

"Ik heb Peter gekend", reageert Van Der Meijs. "Toen ik als gastvrouw bij het actualiteitenprogramma NOVA werkte was hij daar te gast. Ik stapte bij hem in de lift en gaf hem een briefje waarop ik had geschreven: 'Ik ben de dochter van een vermoorde man en zijn moordenaar loopt nog steeds vrij rond.' Met mijn telefoonnummer erbij. De dag erna was Peter bij mij thuis." Met de federatie probeert Van der Meijs de nabestaanden met elkaar te verbinden. "De moord op mijn vader is absoluut niet de enige moord die tot op de dag van vandaag niet opgelost is. Nederland telt vele 'cold cases'. Er zijn meer dan duizend onopgeloste moorden." De politie heeft een beloning van 20.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot de oplossing van deze zaak.

