Waardse Megan (12) overhandigt 1.000 euro aan haar zwemidool 'Kromo'

Zwemtalent Megan Snoek uit Heerhugowaard had de dag van haar leven. Eindelijk ontmoette de 12-jarige haar grote idool Ranomi Kromowidjojo. Ook kon ze de Olympisch zwemkampioen een cheque van 1.000 euro geven. Dat geld zwom Megan bij elkaar voor Unicef, waar Ranomi ambassadeur voor is.

Vorig jaar februari zwom de toen 10-jarige Megan vijf kilometer voor het goede doel. Door zich te laten sponsoren haalde ze 715 euro op. De wens was om het geld nog dat jaar aan Ranomi te kunnen geven, maar vanwege corona lukte dat niet.

Dat uitstel niet altijd slecht hoeft te zijn blijkt wel uit het gegroeide geldbedrag. Dat is in al die tijd opgelopen tot 1.000 euro. Meer geld om arme kinderen te helpen, want dat is de reden dat Megan de uitdaging aanging: "Zodat ze naar school kunnen en ook een onbezorgd leven hebben", vertelde ze vorig jaar aan NH Nieuws.

Trots

En vandaag was dan eindelijk de dag dat ze met haar cheque naar Eindhoven kon afreizen. In het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion trof ze 'haar' Ranomi, die uiteraard erg blij was met de donatie. "Door corona heeft het heel lang moeten duren voordat we elkaar ontmoeten. Megan heeft een hele lange tijd gezwommen en ze heeft 1.000 euro opgehaald voor Unicef. Dat is ontzettend knap en ik ben heel trots op haar."

"Ik vind het fantastisch dat Megan zich inzet voor Unicef, dat ze sportief is en heel ver zwemt", gaat de Olympisch zwemkampioene verder. "Dat ze zich inzet en ervan bewust is dat andere kinderen het misschien niet zo goed hebben."

Blijven trainen

Tijdens de coronalockdowns waren de zwembaden dicht en gingen de trainingen niet door. Megan is toen zelf gaan trainen in het buitenbad in Den Helder, ook kreeg ze de sleutel van het zwembad waar ze haar zwemdiploma's haalde. Dat vond ze erg fijn, maar ze is blij dat de zwembaden nu weer open zijn.

Megan heeft met haar zwemmarathon niet alleen geld opgehaald voor Unicef, ze heeft ook anderen geïnspireerd om te gaan zwemmen. Isaura zat op de tribune toen Megan de banen zwom en zag dat ze haar astma-medicijnen nam. Isaura heeft zelf ook astma en dacht dat ze niet aan wedstrijdzwemmen kon doen. Ze is een keer met Megan gaan zwemmen en is nu ook lid geworden van dezelfde zwemvereniging.

Kijk hieronder naar de reportage met Megan in februari 2020: