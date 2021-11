Siep heeft het bijna voor elkaar: skatebaan in Wijk aan Zee lijkt kwestie van tijd

Siep Durge is een doorzetter. Dus dat de skatebaan waarvan hij droomt er gaat komen, staat wel vast. Er moet via een crowdfundactie nog 30.000 euro worden opgehaald. Maar iedereen in Wijk aan Zee is hem goed gezind, dus dat gaat wel goed komen.

Siep en zijn vrienden kunnen niet wachten tot de skatebaan er staat. NH Nieuws/Fred Segaar

Ruim een jaar geleden haalde hij met hulp van zijn moeder en vriendjes ongeveer achthonderd handtekeningen op. De gemeente Beverwijk, waar Wijk aan Zee onderdeel van is, was onder de indruk en de burgemeester zegde hem alle steun toe. De mensen die het op het stadhuis voor het zeggen hebben, wilden zelfs meedenken over een plek. Die beoogde locatie is nu gevonden, bij de entree van Wijk aan Zee ligt een stukje grasland dat geschikt lijkt. "Mooi aflopend en redelijk in de buurt van huizen. Maar ook weer niet té dicht bij die huizen", zegt Siep.

Skatebaan - NH Nieuws

Siep en zijn moeder Mirjam organiseerden intussen allerlei acties om geld op te halen. De sponsorloop op 24 november op school is er één van. Daarnaast zijn ze een crowdfundactie begonnen. Daarmee begonnen ze zeker niet op nul, want Tata Steel en Tennet hebben een aanzienlijke financiële bijdrage geleverd voor de in totaal 100.000 euro kostende skatebaan.

TenneT TenneT bouwt momenteel een groot transformatorstation in Wijk aan Zee. Van daaruit wordt de op zee gewonnen energie verder over het land verspreid. Op het strand van Wijk aan Zee worden voorbereidende maatregelen genomen om de kabels vanuit zee onder de duinen naar het verdeelstation te leiden. De komst van het transformatorstation, 23 voetbalvelden groot, is zeker niet zonder slag of stoot gegaan. Een deel van de mensen vindt dat de druk op het dorp met ook het vervuilende Tata Steel al groot genoeg is.

Die discussie is grotendeels aan Siep voorbijgegaan. De 11-jarige skater is druk met geld binnenhalen. Hij kan niet wachten tot hij genoeg heeft en de aanleg van het parkje kan beginnen. "Ik heb er heel veel zin in. Ik kan niet wachten."

