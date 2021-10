Toch bedrijfsuitje door weldoeners voor vrijwilligers dierentuin Artisklas

Naar een sterrenrestaurant als bedrijfsuitje, daar denken ze nu niet aan bij dierentuin Artisklas in Haarlem. Nadat een bestelling van de nieuwe pluche knuffels nooit is aangekomen, was dat voor Harald Ames van de dierentuin opnieuw een tegenvaller. Met de opbrengst van de knuffels zou namelijk onder andere het bedrijfsuitje voor de vrijwilligers worden bekostigd.

Toch bedrijfsuitje vrijwilligers Artisklas - NH Nieuws

Harald Ames, voorzitter van de stichting Artisklas, baalde er flink van dat ruim een week geleden de twee dozen met daarin de pluche dieren met een waarde van zeker zeshonderd euro niet aankwam. Ames nam contact op met bezorgservice GLS die vertelde dat de dozen waren bezorgd op nummer 40 in de straat. Ames doet navraag, maar de bewoners, met wie Ames op goede voet leeft, zeggen niets te hebben ontvangen. Ook is het huis een bovenwoning en het lijkt Ames sterk dat de buren het pakket van 12 kilo naar boven hebben getild. Actie Als Jildo Sterk en Esther Otten over deze kwestie lezen, besluiten ze in actie te komen. Jildo zet een crowdfundingsactie op om 'minstens de 600 euro binnen te halen'. Esther die een makelaarsbedrijf heeft, neemt het bedrijfuitje voor haar rekening. "Ik las over de actie van mijn buurman Jildo en ik vond dat een ontzettend goed idee. Ik dacht: het zou natuurlijk heel fijn zijn als die 600 euro terug zou komen, maar ik las in het artikel dat ze niet op personeelsuitje meer konden. Dus toen bedacht ik me dat het leuk zou zijn als ik dat met mijn bedrijf zou regelen.

Quote "Wij zijn geen instelling die na een bezoek de souvenirs bij de bezoekers door de strot duwt" Harals Ames

Het is voor Ames hartverwarmend dat de acties zijn opgezet. "Van dit soort dingen ga je groeien. Het is geweldig. Je veracht het niet. Kijk, wij zijn geen instelling die na een bezoek de souvenirs bij de bezoekers door de strot duwt. En als mensen dan zoiets voor je regelen dan komt dat binnen." Duizend euro Inmiddels staat de crowdfundingactie al op ruin 1700 euro. Dat is ruim 1.100 euro meer dan het streefbedrag van 600 euro. Maar aan een chic sterrendiner als bedrijfsuitje denkt Ames absoluut niet. Lachend: "We houden het heel bescheiden zoals de vrijwilligers zijn. We zijn geen commercieel bedrijf. We houden het gewoon gezellig en gaan niet over de top." Otten ving al op dat het bedrijfuitje misschien betekent dat de hele club een andere dierentuin gaat bezoeken. "Maar volgens mij is dat nog een verrassing", lacht ze.