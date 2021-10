Jaime springt water in en redt slachtoffer autocrash Lijnden: "Twijfelde geen moment"

Jaime van Dijk (36) verrichte vannacht een heldendaad door, zonder enig moment te twijfelen, het water in te springen om een 33-jarig slachtoffer van een autocrash uit haar auto te krijgen. "Voor mij is het vanzelfsprekend. Als je iemand kan helpen doe je dat", vertelt hij voor de camera van NH Nieuws.

"Ik heb het raam van de auto eruit gehaald, meteen gekeken of er meerdere personen in de auto zaten, kinderen bijvoorbeeld. Dat was niet het geval gelukkig en toen heb ik haar gewoon de hele tijd aan de praat gehouden", vertelt hij.

'Heldendaad'

Jaime is er nogal nuchter onder, maar ondertussen krijgt hij lof van de politie en burgemeester Marianne Schuurmans. Ze bedankte Van Dijk vanochtend persoonlijk met een bos bloemen: "Hij vindt het normaal, maar dat is het niet. Het is een heldendaad", zegt Schuurmans.

De twee auto's die rond 01.05 uur vannacht - op de N502 uit de richting van Hoofddorp - tegen elkaar botste veroorzaakten een flinke ravage. Eén van de auto's belandde bij een woning ondersteboven op zijn dak. De tweede auto raakte eerst een boom en kwam vervolgens in het water van de Hoofdvaart terecht.

Zowel de man als de vrouw zijn naar het ziekenhuis gebracht en werden daar onderzocht. Er werden ook bloedmonsters afgenomen. Daar bleek door middel van een ademanalyse dat de man onder invloed was van alcohol. Hij zal zich later op het bureau moeten melden.