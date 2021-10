Schaatsers nemen geen genoegen met 'klein rondje' en vechten voor behoud ijsbaan

Leden van IJsclub Uitgeest gaan de barricade op. Het plan van de gemeente Uitgeest voor de realisatie van een dorpspark vinden ze 'onacceptabel'. Als het plan doorgaat, betekent het namelijk een halvering van de natuurschaatsbaan in het dorp. De schaatsers zijn gestart met een petitie.

Met een gekozen voorkeursplan wil het gemeentebestuur van Uitgeest onder meer een geasfalteerde 'combibaan' van 200 meter laten aanleggen. Dorpelingen zouden er dan in de zomer kunnen skeeleren en in de winter kunnen schaatsen. Ook moet er ruimte komen voor parkeerplaatsen en een nieuwe sporthal, die deels op het terrein moet komen te staan waar nu de schaatsbaan is gevestigd.

Stuk historie

Het plan betekent een krimp van de huidige natuurschaatsbaan van 400 meter naar 200 meter. Nico Brantjes, ijsmeester bij IJsclub Uitgeest, kan er met zijn pet niet bij. "Dit is zo zonde. Je draait met dit plan een stuk historie de nek om. Als je namelijk wil dat er ook volwassenen kunnen schaatsen dan heb je minimaal een baan nodig van 333 meter", aldus Brantjes.

Bekijk in de video de reacties van de wethouder in Uitgeest en voorzitter van de IJsclub Uitgeest: