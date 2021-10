Wethouder laat ruimte toekomstige padelvelden open voor andere opties

Aan het lege veld aan de Eemnesserweg in Laren, bestemd voor padelvelden, wordt nu ruimte overgelaten voor andere opties. Dat heeft wethouder Ton Stam toegezegd in de raadsvergadering aan Larens Behoud. In het radioprogramma NH Gooi Zaterdag legt fractievoorzitter Karel Loeff wat dit precies gaat betekenen.