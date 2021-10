Weinig vaccinatiewinst meer te halen voor Gooise GGD, zo goed als 'uitgeprikt'

Voor de Gooise GGD is er weinig winst meer te halen wat betreft het opkrikken van de vaccinatiegraad. Dat zegt René Stumpel van de GGD Gooi en Vechtstreek in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag . Ondanks maatregelen als pop-uplocaties in achterlopende wijken en prikken zonder afspraak loopt het geen storm meer bij de Gooise gezondheidsdienst.

Ondanks deze maatregelen om de vaccinatiegraad van 't Gooi nog meer op te krikken bevestigt Stumpel dat er weinig winst te halen valt. "Die winst lijkt niet erg groot meer. Er is niet veel belangstelling voor onze pop-uplocaties en in de ziekenhuizen waar men prikken kan halen loopt het niet storm."

De meeste priklocaties van de GGD in de Gooi- en Vechtstreek zijn gesloten. Wel kan er zonder afspraak een vaccin gehaald worden en opende de Gooise gezondheidsdienst pop-uplocaties in wijken met een achterliggende vaccinatiegraad, om zo voorlichting te geven. Op dit moment is 84 procent van de 18-plussers volledig gevaccineerd.

Het aantal coronapatiënten neemt de laatste weken in de regio steeds verder toe. Volgens Stumpel past het woord 'zorgelijk' het beste bij de situatie van corona in de regio, maar laat hij weten dat de boel onder controle is. "In de ziekenhuizen loopt de belasting op en in verpleeghuizen zijn uitbraken geweest." Sprake van afschaling van de zorg is er nog niet.

Testbereidheid

Ook huisartsen merken de stijgende besmettingscijfers. "We krijgen een toenemend aantal belletjes van mensen met luchtwegklachten", zegt René Batenburg, huisarts en voorzitter van het crisisteam Huisartsen Gooi en Vechtstreek. "Dan vragen we die mensen of ze gevaccineerd of getest zijn. Vaak is dat tweede niet het geval of hebben ze alleen een zelftest gedaan. Dat is niet voldoende." Ook Stumpel bevestigt dat de testbereidheid onder gevaccineerden is afgenomen.

Voor de huisartsen is dit vooral een probleem in de praktijken zelf. Patiënten waarvan het niet zeker is of ze corona hebben willen de huisartsen het liefst niet in hun wachtkamers hebben. "Als mensen naar de praktijk komen wil je toch weten wat je in huis haalt”, zegt Batenburg. "Mensen moeten zich echt realiseren dat als ze bij ons in de wachtkamer tussen de anderen gaan zitten, wat ze kunnen aanrichten."

Keuzevrijheid

Ondanks het geschetste beelden benadrukken zowel Batenburg als Stumpel dat de keuzevrijheid om zich te laten vaccineren in Nederland bovenaan staat. "Daar moeten we geen afstand van nemen", stelt Batenburg. "Het is een groot goed, maar tegelijkertijd blijven we mensen voorlichten", zegt Stumpel.

Luister het hele interview terug via deze link.