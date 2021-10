Peperdure Ferrari met veel schade achtergelaten na crash, bestuurder spoorloos

Toen de politie werd gealarmeerd, was de bestuurder van het voertuig nergens meer te bekennen. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd en waar de Ferrari precies tegenaan is gebotst. De politie laat weten dat er nog volop onderzoek gedaan wordt.

Door de stilstaande Ferrari kon het verkeer er tijdelijk niet langs. De snelweg moest even worden afgesloten, verkeer moest via de afrit de snelweg af.

Van de Ferrari is weinig over: de auto raakte total loss door de harde klap.