Gewapende overval op tankstation in Amsterdam-Zuidoost, dader gevlucht

Het Shell-tankstation aan de Muntbergweg in Amsterdam-Zuidoost is vrijdagavond rond 21.00 uur overvallen. De dader had een vuurwapen bij zich. Er raakte niemand gewond.

Volgens een politiewoordvoerder gaat het vermoedelijk om een jonge overvaller. Hij droeg zwarte kleding en een bivakmuts. Hij is vermoedelijk achterop een scooter gevlucht.

De politie heeft meerdere eenheden ingezet om de omgeving af te zoeken. De recherche heeft de zaak in behandeling, specialisten van Forensische Opsporing doen het sporenonderzoek. De politie vraagt aan getuigen om zich te melden. Het is niet bekend of er buit is gemaakt.