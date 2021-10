Maaltijd bezorgen met drone getest: "Dit is de toekomst"

Je bestelde maaltijd die voor de deur komt aanvliegen. Dat zou zomaar eens de toekomst kunnen zijn. Met een testvlucht over het IJ werd deze week de eerste maaltijd bezorgd. Als het aan Jitse Groen, oprichter van Thuisbezorgd ligt, duurt het niet lang meer voordat Amsterdammers hun pizza via luchttransport kunnen verwachten.

Een maaltijd vanuit de binnenstad in Noord laten bezorgen? Dat kan sneller, dacht Jitse Groen, oprichter van Thuisbezorgd. "De eerste stap is voor ons dat we het IJ overgaan, dus we hebben overal e-bikes en fietsers, die gaan naar een bezorgpunt. Vervolgens gaat de drone naar de overkant, en daar hebben we ook weer fietsers en dan gaat het eten weer verder."

Om te weten hoe de Amsterdammers reageren op het nieuwe verkeer, is er onderzoek gedaan in het vlieggebied. Projectleider Henri Deelstra vertelt dat de meeste Amsterdammers de drone eigenlijk niet opmerken. "We moesten er bijna op wijzen. Dus dat is eigenlijk al een belangrijke test, want heel veel mensen denken je hebt last van die dingen in de lucht, maar dat viel dus wel mee."

Ondanks dat Groen er toekomst in ziet, kan het nog wel even duren voordat de Amsterdammers daadwerkelijk de maaltijd met een drone thuisbezorgd krijgen. De wetgeving staat volgens Groen de plannen nog in de weg. "Je kunt ermee over het water, maar het mag niet. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je het vliegverkeer in de weg gaat zitten met je drone, dan is het complete luchtruim geblokkeerd."

Daarnaast blijkt er ook nog een ander probleem, vertelt Groen lachend. "Het eten was niet heel warm. Het was kennelijk al langer onderweg dan de bedoeling was."