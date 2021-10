Celstraf voor man die uit het niets met lachgastank op iemands hoofd sloeg

Een 27-jarige man is veroordeeld tot 180 dagen celstraf, waarvan 164 voorwaardelijk, omdat hij in het Vondelpark uit het niets met een lachgastank op het hoofd van een andere man sloeg. Het slachtoffer raakte zwaargewond.

Het incident gebeurde in juli dit jaar. Door de klap liep het slachtoffer een schedelbreuk, hersenkneuzing en hersenbloeding op. Daar heeft hij nog altijd veel last van.

De 27-jarige was destijds onder invloed. De rechtbank kan niet vaststellen dat hij het slachtoffer heeft geslagen met het doel hem te doden. Dat betekent dat de rechtbank geen ‘vol opzet’ op de dood bewezen vindt. Hierom is hij vrijgesproken van poging tot doodslag. Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank meegewogen dat de man verantwoordelijkheid neemt voor zijn daad en spijt heeft betuigd. Het reclasseringsrapport meldt dat hij geen drugs meer gebruikt en minder drinkt om niet opnieuw in zo’n situatie terecht te komen.

Als bijzondere voorwaarde moet hij een cognitieve vaardigheden-training volgen. Ook kreeg hij een taakstraf en moet hij ruim 8.400 euro schadevergoeding betalen.