Toch weer uitval Amsterdamse metro's na herinvoering beveiligingssysteem

Volgens een woordvoerder van het GVB was er inderdaad sprake van uitgevallen metro's, maar heeft het metroverkeer niet plat gelegen. "Het systeem draait stabiel. Wel was er op zondag en maandag sprake van uitval van losse ritten. Er doen zich overigens altijd storingen voor in voertuigen waardoor losse ritten uitvallen, maar op zondag en maandag was dit aantal hoger dan normaal."

Wennen

Oorzaak van de uitvallende metro's was het nieuwe CBTC-beveiligingssysteem, dat in de afgelopen periode al voor veel (grote) verstoringen zorgde. "Het CBTC-systeem is een complex systeem waarbij andere processen en procedures moeten worden gehanteerd dan in het oude systeem", aldus de woordvoerder.

Volgens haar werd niet alle uitval veroorzaakt door technische storingen, maar ook door het verkeerd toepassen van nieuwe procedures. "Dit laat zien dat de mensen die met het nieuwe systeem werken soms ook nog moeten wennen."