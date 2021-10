Meer jongvolwassenen met mentale problemen in Noord-Holland Noord

Ruim 24 procent van de ondervraagde jongeren gaf aan te lijden aan een pychische aandoening, zoals angst en depressie. Dat is vier procent meer dan bij het vorige onderzoek twee jaar geleden. Daarnaast denken meer jongeren aan zelfdoding: 25 procent van de ondervraagden, tegenover 19 procent in 2019.

Het doel van het onderzoek is het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en jongvolwassenen te voorkomen of verder terug te dringen.

De Jongvolwassenenmonitor 2021 is een groot, anoniem online onderzoek waaraan bijna 6000 jonge mensen uit de doelgroep 16 tot en met 25 jaar hebben deelgenomen, tussen mei en augustus 2021. De deelnemers beantwoordden vragen over hun lichamelijke en psychische gezondheid, welzijn, gebruik van middelen, seksualiteit, bewegen, eenzaamheid, mantelzorg en financiën.

De GGD noemt het 'waarschijnlijk' dat de coronacrisis de mentale gezondheid van de jongvolwassenen in de afgelopen anderhalf jaar heeft beïnvloed. Van de ondervraagden ervaart 39 procent (veel) meer stress dan voor de crisis; 23 procent geeft aan dat de stress door de crisis is veroorzaakt.

Bingedrinkers en dronkenschap

Maar er zijn ook positieve uitkomsten te melden. Zo is het percentage jongvolwassenen uit Noord-Holland Noord dat weleens alcohol heeft gedronken met 4 procent gedaald: van ruim 85 procent in 2019 naar 81 procent nu. Ook doen minder personen uit de doelgroep aan 'bingedrinken' (meer dan vijf drankjes per gelegenheid drinken) en is het aantal jongvolwassenen dat weleens dronken is geweest afgenomen.

Ook op dit gebied heeft de GGD gekeken naar de mogelijke invloed van de coronacrisis. Van de jongvolwassenen die alcohol drinken, drinkt 18 procent nu meer dan voor de crisis. 40 procent drinkt evenveel alcohol; 42 procent geeft aan minder alcohol te consumeren.

Minder harddrugs en lachgas, maar evenveel rokers

Een ander positief resultaat is het feit dat het gebruik van harddrugs onder de jongvolwassenen met twee procent is gedaald: van 26 procent in 2019 naar 24 procent nu. Verder gebruiken minder personen uit de doelgroep lachgas: slechts 2 procent, tegenover 6 procent twee jaar geleden.

Het gebruik van softdrugs is over het geheel genomen 'redelijk stabiel' gebleven, aldus de GGD. Van de personen die weleens geblowd hebben, is 41 procent tijdens de coronapandemie meer gaan blowen. 36 procent van deze groep geeft aan evenveel te blowen; 23 procent is minder gaan blowen.

De GGD noemt het 'opvallend' dat de resultaten voor roken geen echte verbetering laten zien. Ongeveer 19 procent van de jongvolwassenen rookt regelmatig: hetzelfde percentage als in 2019.