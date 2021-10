Wat zeggen de cijfertjes? Ajax tegen angstgegner, PEC scoort weinig tegen AZ

Aan de hand van statistieken kijken we vooruit naar de elfde speelronde in de eredivisie. Voor Ajax wacht een lastig uitduel met Heracles Almelo. AZ is de grote favoriet tegen hekkensluiter PEC Zwolle.

Heracles Almelo - Ajax

Angstgegner:

De laatste vier ontmoetingen in Almelo werden drie keer een prooi voor de thuisploeg. Ajax verloor drie keer met één doelpunt verschil (2-1, 1-0 en 1-0). Vorig seizoen werd er wel gewonnen door doelpunten van Davy Klaassen en Sébastien Haller: 0-2.

Snelle goals:

Het is alleen de bezoekers gelukt om in het Polman Stadion binnen vijf minuten te scoren tijdens Heracles - Ajax. Dat deed Arnold Mühren in 1985 en dertien jaar geleden lukte Luis Suarez dat. De thuisploeg wist dus nog nooit een snelle goal te maken tegen de Amsterdammers.

Geweldige vorm in uitwedstrijden:

Ajax is al meer dan een jaar ongeslagen in uitduels in de eredivisie. Op 4 oktober 2020 werd voor het laatst verloren, FC Groningen was toen met 1-0 te sterk. Sindsdien verspeelde de ploeg van Erik ten Hag slechts drie keer punten buitenshuis. Dat gebeurde tegen FC Twente (in augustus), PSV (februari) en Willem II (december).

Tegen oude club:

De in Enschede geboren Remko Pasveer speelt vanavond tegen zijn oude ploeg. De doelman keepte 135 wedstrijden voor Heracles Almelo tussen 2006 en 2014. Daarin speelde hij acht keer tegen Ajax. In die wedstrijden verloor Pasveer zes keer en twee maal pakten de Almeloërs een punt.

Winnen of verliezen:

Voor Ajax en Heracles is het niet het seizoen van het gelijkspel. Beide ploegen wisten in de eerste tien competitiewedstrijden pas één keer gelijk te spelen. Ajax deed dat tegen FC Twente (1-1), Heracles pakte een punt op bezoek bij Sparta Rotterdam (1-1). De laatste twee competieduels tegen Go Ahead Eagles en PEC Zwolle gingen overigens verloren voor de ploeg van Frank Wormuth.