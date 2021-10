Spectaculaire sprongen van bultrug voor de kust van Camperduin

De Alkmaarse Marc Pol maakt een prachtige video van de bultrug die daarop zelfs twee keer achter elkaar uit het water sprong. Vijf jaar eerder probeerde hij voor de kust van Egmond aan Zee ook al een bultrug op de gevoelige plaat vast te leggen, maar toen was zijn apparatuur niet goed genoeg. "Dat was voor mij wel het moment om te investeren in een goede lens", vertelt hij aan NH Nieuws. "Nu heb ik hem vol in beeld en dat is wel echt fantastisch."

Perfecte plaatje

En Marc is niet de enige, ook Marco Cortel, die woordvoerder is van het Hoogheemraadschap, is met zijn telelens naar het strand gekomen om de walvis te kieken. Hij heeft iets minder geluk. "Ik heb nog niet het perfecte plaatje", erkent hij. "Er staat één pufje op de plaat, maar de walvis zwemt een kilometer verderop en dus het is bijna niet te doen. Je krijgt er een lamme arm van."

De bultrug trekt niet alleen mensen uit de provincie Noord-Holland: er zijn zelfs mensen uit Den Haag en Brabant naar Camperduin gekomen om de bultrug te spotten. "We hebben hem een keer of acht uit het water zien springen", vertelt een vrolijke spotter uit Den Haag. "En met dit weer erbij, wat willen we nog meer? Het is leuk dat iedereen hier geniet. In ben heel erg enthousiast."

Geen zorgen

Het gebeurt niet zo vaak dat een bultrug langs de Noordzeekust wordt gezien, vertelt een woordvoerder van stichting SOS Dolfijn aan NH Nieuws. "Het is heel bijzonder. Eigenlijk is het pas sinds deze eeuw dat het wat vaker gebeurt."

Waar dat precies aan ligt, durft de woordvoerder niet te zeggen. "Iedereen heeft tegenwoordig natuurlijk een mobieltje met camera, waardoor het misschien vaker wordt doorgegeven. Maar het kan er ook mee te maken hebben dat er tot 1980 door veel landen op de beesten werd gejaagd. Nederland was jarenlang koploper in de walvisvaart."

De stichting maakt zich geen zorgen om de gespotte bultrug. "Het zijn avontuurlijke walvissen, die zich goed in ondiepe zeeën redden." Bovendien is het exemplaar dat zich nu langs de kust begeeft veel aan het jagen. "Dat is te zien aan de manier waarop hij telkens heen en weer zwemt tussen Camperduin en Petten."



Het lijkt erop dat deze bultrug er al even zwemt: SOS Dolfijn kreeg op 16 oktober voor het eerst een melding binnen van iemand die vermoedde een bultrug te zien. Maar wie de walvis met eigen ogen wil zien, moet niet te lang wachten. "Soms blijven ze maar een paar dagen voordat ze hun reis voortzetten", aldus de woordvoerder.