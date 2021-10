Marjo is ook verpleegkundige voor moordenaars: 'iemand heeft recht op zorg'

Zestien jaar lang, tot de sluiting, werkte Marjo als verpleegkundige in de gevangenis in Zwaag. "Daarin ga je heel veel voor de zorg. Dat wordt niet door iedereen begrepen." Toch vindt ze het zelf niet meer dan normaal.

Marjo over haar tijd in de gevangenis Zwaag - NH Nieuws

Marjo is één van de mensen die aan het woord komt in de documentaire 'Een dorp achter tralies: het einde van de Glasbak' van NH Nieuws. Voordat ze in Zwaag terecht kwam, werkte ze in een ziekenhuis. Dat ze wat meer ervaren was, kwam goed uit. "Zeker de jongens die verslaafd zijn. Die proberen een verhaal op te hangen dat ze medicijnen nodig hebben. Je moet soms wel stevig in je schoenen staan en zeggen dat we dat niet gaan doen."

Verwarde mensen, zelfmoord: ze maakte het allemaal mee. Toch heeft ze haar roeping gevonden. Na de noodgedwongen sluiting in Zwaag, stapte ze over naar de gevangenis in Zaandam waar ze nog steeds hetzelfde werk doet.

Leuke gesprekken met criminelen

Ze beseft dat ze bijzonder werk heeft. "Ik heb soms hele leuke gesprekken. Dat ik denk, wat een leuke vent. Maar dan realiseer je wel dat je met een moordenaar zit te praten, een overvaller of iemand die vastzit voor een zedendelict."

Maar wat iemands achtergrond ook is, het maakt Marjo niet uit. Zij wil die persoon helpen, vaak tot onbegrip van de buitenwacht. "Die zeggen: 'weet je wel wat hij gedaan heeft, laat ""hem toch verrotten'. Dat doen wij dus niet. Iemand heeft gewoon recht op zorg."