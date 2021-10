Brand in Heerhugowaardse gevangenis, tientallen gedetineerden geëvacueerd

Op het dak van de Penitentiaire Inrichting Zuyder Bos aan de Copernicusstraat in Heerhugowaard heeft vanmiddag korte tijd brand gewoed. Hiervoor zijn zo'n dertig gedetineerden geëvacueerd, en tijdelijk naar de keuken in het complex overgebracht. Er zijn geen gewonden gevallen.

Omdat het een gevangenis is, werd snel opgeschaald naar 'grote' brand, om zo snel mogelijk veel brandweereenheden die kant op te krijgen.

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord laat weten dat de brand inmiddels onder controle is. De precieze oorzaak van de brand is nog niet bekend, mogelijk dat er iets mis is gegaan bij werkzaamheden op het dak.