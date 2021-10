Racen in zonneauto door de Marokkaanse woestijn: “Het is een droom die uitkomt”

Santpoorters Christiaan Wiers en Tanya Spee racen voor de vijfde dag op rij met een zonneauto door de woestijn tijdens de Marokko Solar Challenge. De twee studenten aan de TU Delft zijn onderdeel van het Vattenfall Solar Team. Ze hebben 1,5 jaar gewerkt aan de zonneauto Nuna11 en dat was niet voor niets: op de laatste dag van de race staan ze op de derde plaats in het klassement.

De Solar Challenge Morocco is het alternatief voor het WK zonneracen dat om het jaar in Australië wordt gereden. Dit jaar werd het WK vanwege corona afgelast. Internationale topteams rijden met hun zonneauto’s in vijf dagen 2500 kilometer door de Marokkaanse woestijn.

Christian en Tanya uit Santpoort-Zuid hebben een belangrijke functie in de race. Christiaan is teamcaptain en rijdt achter de zonnewagen aan in het mission control busje. “Daar besluiten ze wat de auto gaat doen,“ legt woordvoerder Steven Mitchell Tan uit. Tanya rijdt voor de zonnewagen en is de ogen en oren van Nuna op de weg.

Teamlid Steven zit in het konvooi in Marokko. Op dag twee spraken we hem live vanuit Marokko. Steven gaf live verslag en liet weten dat ze op de derde plaats in het tussenklassement staan. “Het is een droom die uitkomt,” vertelde hij. Het team staat op dag vijf nog altijd op de derde plek in het tussenklassement.

Geen vluchten van en naar Marokko

De studenten, die zelf al een maand van tevoren in Marokko arriveerden, hoorden een paar dagen voor de start dat alle vluchten tussen Nederland en Marokko gecanceld waren. Daardoor moeten ze de race afleggen zonder coach Marc Lammers. Zelf maakt Steven zich minder zorgen over de terugreis. Na de race zullen de teamleden nog even blijven om hun prestaties te vieren en het jaar samen af te sluiten. “Maar hoe we precies thuis gaan komen, weten we nu nog niet. Wellicht kunnen we rijden via Spanje, of met de boot gaan.”

Het team moet op moment van schrijven nog zo’n 470 kilometer afleggen. Via vattenfallsolarteam.com/dashboard zijn ze live te volgen.