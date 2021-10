Guus Hiddink in De Aftrap over ontslag Koeman: "Ronald moet even een klein balletje gaan spelen"

Hij heeft hem nog niet gesproken, maar verrast was Guus Hiddink allerminst door het bericht dat Ronald Koeman ontslagen is bij Barcelona. In onze voetbaltalkshow De Aftrap zegt de voormalig bondscoach vanavond om 18.15 uur dat Koeman beter op een ander moment bij Barcelona had kunnen instappen.

"Hij dacht dat Barcelona voorbij zou gaan als hij die kans niet zou pakken. Maar als je goed bent komt Barcelona over twee, drie jaar weer", is de overtuiging van Hiddink die het vertandig vindt als Koeman eventjes de luwte opzoekt. "Hij moet lekker een klein ballletje gaan spelen. Daarna duikt hij wel weer ergens op.

Hiddink, die volgende week 75 jaar wordt, wil graag in een adviserende rol actief blijven binnen het voetbal. Voor een baan als bondscoach tijdens het WK in Qatar hoeven landen hem niet te bellen, zo benadrukt hij in De Aftrap. "Nee, daarvoor heb ik geen ambitie." Hiddink is in de uitzending te gast met voormalig AZ'67-speler en oud-Ajacied Ronald Spelbos.

Volgende week zijn Feyenoorder Rinus Israel en voormalig FC Volendam-speler Aaron Meijers te gast.

De hele uitzending van De Aftrap van vrijdag 29 oktober met Guus Hiddink en Ronald Spelbos kun je hieronder terugkijken.