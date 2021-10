Amsterdam NL V Renovatie flat drijft senioren tot wanhoop: "Ik ben oververmoeid, overspannen en ziek"

De 59-jarige Jolanda Verhoef zit sinds afgelopen woensdag in een zogenaamde 'logeerwoning'. Haar eigen flat is vanwege een grondige renovatie onbewoonbaar. Een paar weken geleden begonnen de werkzaamheden aan de seniorenflat in Amsterdam-Noord. En de overlast is zo groot dat veel bewoners nu al tegen het plafond zitten.

Jolanda Verhoef - NH Nieuws

Jolanda huurt van wooncorporatie Eigen Haard, die begonnen is met het verduurzamen van de flat aan de Stellingweg. Het hele gebouw staat in de steigers, bouwvakkers lopen in en uit. "Ik ben er niet zo blij mee," zegt Jolanda, die met haar 59 jaar een van de jongere bewoners is. "De gemiddelde leeftijd is hier toch 75, 80 jaar. Ik wist dat er wel geluidsoverlast zou zijn, maar zo erg als dit..." Het regent klachten En Jolanda is niet de enige die gek wordt van de verbouwing. Ze zegt dat sommige bewoners gewoon zitten te huilen. Bij wooncorporatie Eigen Haard regent het klachten. En die gaan niet alleen over geluidsoverlast. Zo is de flat van Jolanda gewoon niet meer leefbaar. "De 22ste zijn ze begonnen in mijn woning. Ze hebben de verwarming afgesloten en ook het water in de badkamer. Ook het gas is weg. Ik heb daar in de kou gelegen onder drie dekens, en inmiddels ben ik daar ziek van geworden." En dan glijdt er ook nog een bouwlift voor haar slaapkamer langs. "Loop ik in mijn nachthemdje naar het raam. Ik schuif het gordijn open en ik denk 'shit, er staan vier bouwvakkers voor mijn raam'."

Jolanda had voor het begin van de renovatie een modelwoning bezocht. Haar was beloofd dat haar eigen flatje precies zo zou worden, maar volgens Jolanda is dat helemaal niet waar. De leidingen zouden niet weggewerkt zijn, de kast voor de cv-ketel komt er niet en de radiatoren zijn te groot.

Quote "We merken zelf ook dat het niet goed gaat" wim de waard - eigen haard

Wim de Waard van Eigen Haard zegt de klachten heel serieus te nemen. "We merken zelf ook dat het niet goed gaat. We dachten dat we het goed geregeld en georganiseerd hadden. Maar bij de uitvoering de eerste weken bleek het gewoon niet goed gedaan te worden." Op de vraag of hij daarmee doelt op de aannemer, KBK Bouw: "Ja, door de mensen die het werk doen. Maar wij zijn de aanspreekpartner voor de bewoners. Dus het is onze verantwoordelijkheid om met de aannemer en bouwers in gesprek te gaan, en te zeggen 'dit is niet de afspraak, we zorgen dat het goed is, en dat de bewoners zo weinig mogelijk overlast hebben'."

Eigen Haard, de aannemer en de bewoners hebben inmiddels een gesprek gehad, en er is beterschap belooft. Jolanda hoopt het. "Ik heb er vertrouwen in dat Eigen Haard er nu echt achteraan gaat zitten. Dat KBK dit gaat oplossen. Ik hoop echt dat het wordt opgelost. Maar eerst zien dan geloven."