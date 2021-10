Rust teruggekeerd op Raadhuisplein, samenscholingsverbod niet verlengd

Volgens de gemeente is het de afgelopen maand 'overwegend rustig' geweest op het plein. Politie en handhavers zijn er elke avond geweest om de situatie in de gaten te houden. Er zijn een paar meldingen gedaan van overlast en een aantal keer is een groep jongeren weggestuurd, vertelt een woordvoerder. De gemeente ziet geen aanleiding om het samenscholingsverbod te verlengen.

