Meermin van Haarlem keert terug: 'Hopelijk wordt ze beroemder dan die in Kopenhagen'

Het gestolen bronzen beeld Meermin van Haarlem is vervangen. Kunstenaars Michaëla Bijlsma en Eric Coolen hebben helemaal opnieuw een beeld van de legende gemaakt. Nu zit ze aan het water van een zijtak van het Spaarne. Voorheen stond ze op de kade van de Nieuwe gracht. Dat beeld werd in juli vorig jaar gestolen en is nooit teruggevonden.

Het beeld werd gestolen in een periode waarin ook bronzen beelden uit Heemstede en Zandvoort van hun sokkel werden gezaagd. En een jaar eerder was een ander beeld van het kunstenaarsduo al buitgemaakt. Dat was het beeld van Kortjakje in het Begijnhof in Haarlem.

Beeldhouwster Bijlsma was beduusd dat ook het beeld van de meermin gestolen kon worden, terwijl ze midden in de drukke stad en achter een hekwerk stond. De Meermin van Haarlem is gebaseerd op de sage uit 1403 over een zeewijf die na een storm op het IJsselmeer in Edam terecht kwam. De stad Haarlem eiste de bezienswaardigheid op, zo vertelde kunsthistoricus Paul Faber al eerder aan NH Nieuws, toen het beeld nog aan de Nieuwe Gracht stond.

Bekijk hier de uitleg over de sage door Paul Faber. Tekst gaat door onder de video.