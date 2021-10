Amstelveens echtpaar aangehouden op verdenking van witwassen

Het huis van het echtpaar aan de Noordammerlaan in Amstelveen en de peperdure voertuigen die bij het pand geparkeerd waren, trokken in de zomer van 2019 de aandacht van agenten. De voertuigen stonden op naam van een van de bewoners die ook een horecazaak heeft. De recherche is er vervolgens achtergekomen dat er in deze gelegenheid weinig gasten kwamen in vergelijking met restaurants in de buurt. Het echtpaar bleek toen nog eens vier panden te bezitten.

De recherche doet verder onderzoek naar het mogelijke witwassen. Het Amstelveense echtpaar is na verhoor naar huis gestuurd.