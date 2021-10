AZ-coach Jansen over en PEC en ontslag Koeman: "Vrij heftig."

AZ treft dit weekend hekkensluiter PEC Zwolle in eigen huis. Dat lijkt een vrij gemakkelijke klus voor de Alkmaarders, maar de Blauwvingers wonnen de afgelopen twee wedstrijden. "Onderschatting moeten we voorkomen."

AZ verkeerde tot vorige weekend in een lekkere flow. Vijf wedstrijden op rij won de Alkmaarse club, maar tegen FC Groningen ging het mis (2-0 verlies). En daardoor staat AZ elfde op de ranglijst en verloor het vijf van de negen competitiewedstrijden.

Verder ging het gesprek met Jansen over afgelopen sportweek. Een week waar op sportgebied het nodige gebeurde. Het opstappen van Feyenoord-directeur Mark Koevermans, de coming-out van een Australische profvoetballer en de ontslagen van Mark van Bommel en Ronald Koeman. En vooral het congé van de inmiddels oud-coach van FC Barcelona vond Jansen toch wel 'heftig'.

Fitheid

Tegen PEC beschikt de Alkmaarse oefenmeester over een zo goed als fitte selectie. Alleen Thijs Oosting is nog niet fit genoeg. Wel keert Timo Letschert weer terug. De centrale verdediger zat tegen FC Groningen niet bij de selectie, maar is nu weer beschikbaar.

AZ speelt zaterdagavond om 21.00 uur thuis tegen PEC Zwolle. NH Sport is hierbij aanwezig, na de wedstrijd verschijnen het verslag en de interviews op de site en sociale kanalen.