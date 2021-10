Griezelen in de provincie: zo viert Noord-Holland Halloween, en ook de dieren doen mee

Het is griezelen geblazen dit weekend, want morgen is het Halloween. Dat wordt gevierd in de provincie: spookhuizen worden gebouwd, de feestwinkels draaien overuren en zelfs de dieren griezelen mee.

NH Nieuws/ Samanta de Groot

In Amsterdam-Noord kreeg NH Radio-verslaggever Samanta de Groot een rondleiding door een uniek spookhuis, waar je het hele weekend naartoe kan. Halloween-freak Wilja heeft daar op haar 'spooklandgoed' een eigen spookhuis gebouwd. Dit doet ze al twintig jaar: "Ik vind het heerlijk dat gegriezel. En ik heb een hele rijke fantasie", vertelt ze. In die jaren heeft ze een hoop dingen meegemaakt met de bezoekers. "Er zit vaak iemand doodstil op een bankje en als er dan gasten langskomen, zegt 'ie alleen: 'goedenavond'. Dan schrikken ze zich hartstikke dood. Dat is heel erg leuk." Dieren In het Van Blanckendaell Park in Tuitjenhorn is het ook voor de dieren feest: die werden vandaag verwend met speciale Halloween-hapjes in de vorm van pompoenen gevuld met wat lekkers. Tekst gaat verder onder de video.

Dieren in het Van Blanckendaell Park krijgen eten in Halloween-stijl - NH Nieuws

Bij de feestwinkels loopt het storm. Tijdens een belronde van NH Nieuws langs feestwinkels in de provincie, wordt vaak gehoord dat er eigenlijk geen tijd is om de telefoon op te nemen. "Het is echt heel erg druk de afgelopen dagen", zegt een verkoper van B&B feestartikelen in Amsterdam. De populaire producten zijn voornamelijk de 'standaard' Halloweenitems, zoals schmink, bloed en capes. Maar dit jaar halen veel mensen ook inspiratie uit hun favoriete serie: "Er is heel veel vraag naar Squid Games-kostuums dit jaar. Maar dat hebben we helaas niet in ons assortiment", aldus een verkoper.

Horroractiviteiten In de hele provincie kun je dit weekend lekker griezelen. Zo is in Hoorn een oud kaaspakhuis aan Bierkade omgetoverd in een spookhuis. Daar kun je zelfs spoken oproepen met je telefoon.

NH Nieuws/ Samanta de Groot

In Haarlem wordt in de toepasselijke locatie Het Slachthuis op zaterdag én zondag een speciaal Halloween-programma georganiseerd. Mocht je nog niet verkleed zijn, dan kun je je aan de deur laten schminken. Bij de kinderboerderij in Schagen kunnen kinderen 's avonds mee op spooktocht, in Alkmaar is er een Halloween-editie van het discozwemmen in zwembad Hoornse Vaart.