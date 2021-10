D66 dringt aan bij burgemeester voor betere handhaving rond coronatoegangsbewijzen

Er moet in Amsterdam veel beter worden gehandhaafd op de naleving van de coronatoegangsbewijzen en niet alleen worden opgetreden bij excessen. Dat vindt D66. De coalitiepartij roept burgemeester Halsema op om de handhaving te intensiveren.

De partij stelt dat de coronapas de mogelijkheid geeft om onze maatschappij op een verantwoorde wijze weer te openen zonder dat het coronavirus enorm kan verspreiden. Maar dan moet er wel worden gehandhaafd, aldus D66. "Heb je een prik, herstelbewijs of negatieve testuitslag, dan kan je verantwoord zonder 1,5 meter in de kroeg staan", zegt raadslid Marijn Bosman. "Deze methode is echter alleen effectief als het ook wordt nageleefd. Daar gaat het mis. Als je maatregelen niet handhaaft, dan zijn ze niet effectief."

Frustrerend

Bosman stelt verder dat het voor horecazaken die wél streng controleren op de coronapas frustrerend is dat andere zaken dat niet doen en er niet voor gestraft worden. Daarnaast heeft ze signalen ontvangen van Amsterdammers die er niet meer op uit willen trekken omdat ze bang zijn besmet te worden in ongecontroleerde omgevingen.

Halsema zei vorige maand, voor de nieuwe regels in gingen, dat er alleen opgetreden zou worden bij excessen. Die beslissing was volgens de burgemeester het gevolg van het tekort aan handhavers, agenten en andere handhavingsprioriteiten.

D66-kamerlid Jan Paternotte uitte zich eerder vandaag al kritisch op het handhavingsbeleid van de gemeente.