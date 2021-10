Oud-regisseur Herbert Curiël 'was geen briljante filmmaker, maar vooral een kleurrijk figuur'

Op 93-jarige leeftijd kwam hij afgelopen woensdag tragisch om het leven tijdens een brand in zijn woning aan de Dapperstraat in Amsterdam-Oost: oud-regisseur Herbert Curiël. Zijn bekendste werk is de cultfilm Cha Cha uit 1979 met Herman Brood en Nina Hagen in de hoofdrol en Frans Bromet achter de camera. Met Bromet haalde NH Nieuws herinneringen op aan de regisseur.

"Bij Cha Cha was het enorm chaotisch met Herman Brood en Nina Hagen. Er was wel een script, maar als Herman op de set kwam vroeg hij aan Herbert: 'wat gaan we doen?' Herbert legde dan uit wat zijn plannen waren en dan zei Herman: 'dat lijkt mij niet zo goed, laten we het zo en zo doen' en dat gebeurde dan ook", zegt Bromet. Het leverde een speelfilm op waarbij Herman Brood in het Amsterdam van de jaren 70 op zoek is naar zijn wortels terwijl hij daarnaast zijn leven leidt in de punk-scene van de stad. De film leverde in eerste instantie een bak aan kritiek op, om zoveel jaar later toch gewaardeerd te worden.

"De film die dertien jaar geleden door de pers de grond in werd geboord is aan een opmerkelijke kleine comback begonnen", spreekt presentatrice Mieke van der Weij uit in een cultuurprogramma waar Curiël te gast is. De regisseur reageert vervolgens: "Je zei comeback, maar die film is nooit weggeweest. In het buitenland is het echt een clutfilm geworden. Wat is het gezegde ook alweer? Een profeet wordt in eigen land nooit geeerd, een film dus soms ook niet. Het is als wijn, soms moet hij een jaar of 13 liggen."

Wat de filmwereld gaat missen met het verlies van Curiël? "Een kleurrijk figuur", zegt Bromet. "Niet een briljante filmmaker, maar wel iemand die, het is niet niks om een speelfilm van de grond te krijgen. Dat was echt een hel in die tijd en ik denk misschien nog steeds wel. Daar ging hij toch wel doorheen door die hel."