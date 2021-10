Dichtgetimmerde ramen en opgestapelde terrassen: Zandvoortse beachclubs klaar voor de winter

Het terrasmeubilair staat binnen opgestapeld en houten schotten worden tegen de ramen geschroefd. Op het strand van Zandvoort worden de zomerpaviljoens deze dagen helemaal 'winterproof' gemaakt. Omdat het financiëel lastige tijden zijn, hoeven ze deze winter niet geheel af te bouwen. Met gemixte gevoelens blikken de paviljoenhouders terug op afgelopen zomer.

"Nu je er toch bent. Kan jij die plank even tegenhouden, dan schroef ik 'm vast", vraagt Fred van Veenstra aan de verslaggever. Hij is bedrijfsleider van strandpaviljoen Tam Tam Beach en bijna klaar met het winterklaar maken van zijn pand. "Alles wat kan drijven en weg kan waaien, moet weg. De gebouwen mogen blijven staan en timmeren we dicht met houten schotten. De apparatuur is weggebracht. En de drank ook", lacht hij. Van Veenstra is blij dat hij van de gemeente, het hoogheemraadschap en Rijkswaterstaat nog één winter op het strand mag blijven staan, ondanks dat hij niets mag verkopen. "Het scheelt me tienduizenden euro's aan opbouw- en afbreekkosten." Tekst loopt door onder de foto.

Fred van Veenstra voor zijn dichtgetimmerde beachclub - NH Nieuws / Paul Tromp

En dat komt goed uit na een voor hem wederom teleurstellende zomer. "Corona én maar vier echte zomerse dagen. Dubbel matig dus. Maar ik ben positief, volgend jaar wordt het vast een topzomer." Open tot het laatst Maandag moeten de zomerpaviljoens allemaal dichtgetimmerd zijn. Opvallend is dat het op het terras bij zomerpaviljoen Meijer nog flink druk is. Terwijl de gasten van de zon genieten, wordt het pand stap voor stap winterklaar gemaakt. "We blijven lekker tot het allerlaatst open met dit mooie weer", vertelt eigenaar Kees Meijer. Om hem heen zijn collega's druk bezig met zagen en schroeven. Meijer is een stuk positiever over afgelopen zomer dan zijn buurman. "Ik mag niet klagen, mensen wisten ons toch wel te vinden. Maar ik ben ook blij dat we kunnen blijven staan komende winter. Het scheelt toch een hoop geld en werk." Tekst loopt door onder de foto.

Kees Meijer voor zijn (bijna) dichtgetimmerde strandpaviljoen - NH Nieuws / Paul Tromp

Volgens Niels Priester, die het woord voert namens alle paviljoenhouders in Zandvoort, zijn de verschillende emoties over afgelopen zomer goed te verklaren. "Als je alleen een restaurant hebt om te draaien, dan is het redelijk meegevallen. Maar als je erg afhankelijk bent van feesten en partijen, dan was het een zwaar jaar. We zijn blij dat we ook deze zomer kunnen blijven staan, anders had een enkeling misschien niet eens meer kunnen openen komend voorjaar." Overwinteren in ruil voor verplaatsen Ruim twintig zomerpaviljoens maken van het aanbod gebruik om op het strand te blijven staan. Maar er staat wel wat tegenover. Het Hoogheemraadschap van Rijnland wil namelijk dat de paviljoenhouders in ruil hun paviljoens, vanaf het voorjaar 2024, naar voren gaan verplaatsen. Zo kan het achterliggende duin natuurlijk versterkt worden door aanwaaiend zand. De paviljoenhouders en de gemeente Zandvoort hebben zich daar altijd fel tegen verzet, omdat verplaatsen vooral veel kosten met zich meebrengt.

NH Nieuws / Paul Tromp

Volgens Niels Priester is er de afgelopen maanden veel overleg gevoerd met het Hoogheemraadschap over het verplaatsen van de paviljoens. Het idee van 'overwinteren betekent verplaatsen' gaat ze namelijk veel te kort door de bocht. "De afspraak is nu dat er eerst goed onderzoek moet worden verricht naar wat het verplaatsen voor elk paviljoen afzonderlijk gaat betekenen. Misschien hoeft de één niet eens naar voren, de ander wellicht maar een paar meter. De juiste procedures moeten worden doorlopen, zodat alle betrokken partijen nog bezwaar kunnen maken, mocht dat nodig zijn", aldus Priester. 'Verplaatsing wordt onderschat' Bedrijfsleider Fred van Veenstra denkt dat het hoogheemraadschap het verplaatsen van een paviljoen onderschat: "Ze moeten ons in ieder geval ruim de tijd geven om daar goed op voor te bereiden. Het is niet niks namelijk. De betonnen vloer, de riolering, de leidingen, de hele infrastructuur onder de grond moet dan ook verplaatst worden." Tekst gaat verder onder het artikel.

Zijn buurman Kees Meijer wacht het rustig af. "Ik heb me er eerlijk gezegd ook nog niet heel erg in verdiept wat de kosten betreft. Ik blijf natuurlijk liever gewoon staan waar ik sta, maar als het een vereiste wordt, dan hebben we daar toch mee te dealen." Het hoogheemraadschap mag namelijk éénzijdig bepalen dat de paviljoens verplaatst moeten worden. De gemeente Zandvoort maakt zich ook zorgen over de breedte van het strand als de panden een aantal meter richting zee verhuizen. Bij vloed zouden de hulpdiensten dan hun werk niet goed kunnen doen en er blijft ook minder ruimte over voor de strandbezoekers. Het college wil daarom met Rijkswaterstaat bespreken wat de mogelijkheden zijn om het strand te kunnen verbreden, mochten de paviljoens toch naar voren verhuizen.