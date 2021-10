Amateurschakers krijgen groen licht voor Tata Chess Tournament: "Daar is magie te vinden"

De openingszetten hebben ze al uitgedacht en in hun kladblok geschreven. Schakers van S.V. de Wijker Toren zijn laaiend enthousiast over de aankondiging dat amateurs zich - na een jaar afwezigheid - weer kunnen inschrijven voor het wereldwijd vermaarde Tata Chess Tournament in Wijk aan Zee.

Jeroen van den Berg, directeur van het Tata Chess Tournament, meldde zich eerder deze week met het groene licht voor de schaakspelers. "Het is bijzonder verheugend dat we de komende editie ook weer amateurtoernooien kunnen organiseren en bezoekers mogen toelaten. De mix van amateurs en grootmeesters die samen in de Moriaan hun partijen spelen is uniek in de wereld en creëert een heel bijzondere sfeer." Tekst gaat verder onder de video.

Dolende schakers die voorovergebogen door het kustdorp lopen, de indringende geur van snert in Dorpshuis De Moriaan en het zicht op de partijen van grootmeesters zoals Magnus Carlsen en Anish Giri. Schaakspeler Camile Hol kan niet wachten om weer deel te nemen aan het schaaktoernooi dat door kenners ook wel eens het Wimbledon van het schaken wordt genoemd. "Dáár spelen is fantastisch; het is de magie om in dezelfde zaal te spelen als de grootmeesters", zo vertelt hij op de oefenavond van de club in Beverwijk.

Ook Ron Lameris uit Beverwijk schuift donderdagavond de schaakstukken over het bord. De speler van vereniging De Wijker Toren is vergroeid geraakt met het schaaktoernooi. Hij doet in januari voor de 38e keer mee. "Het toernooi bindt ook mensen, want je komt elkaar ieder jaar wel weer tegen", lacht hij op de clubavond in de Grote Kerk. "Zodra het kan dan schrijf ik me in en ga ik trainen."

Tata Chess biedt dit jaar plaats aan 70 procent van het aantal amateurs dat heeft deelgenomen aan de editie van voor de corona-uitbraak. Spelers en bezoekers worden toegelaten op vertoon van de CoronaCheck-app of een negatief testbewijs (PCR-test). Er geldt in De Moriaan geen mondkapjesplicht. Wel zijn er aparte in- en uitgangen voor de grootmeesters uitgestippeld.

Hans van den Berg, directeur van Tata Steel Nederland, hoopt met het toernooi op bijzondere weken in het dorp. "Daar kijk ik enorm naar uit. Afgelopen editie was bijzonder succesvol, met zelfs een Nederlandse winnaar, maar door de coronabeperkingen ontbrak de bijzondere sfeer in Wijk aan Zee. Die willen we nu weer terugbrengen. Vanzelfsprekend conformeren we ons aan het overheidsbeleid. Mochten er nieuwe maatregelen komen omtrent corona, dan zullen we de opzet van het toernooi daaraan aanpassen."

Inschrijven

De inschrijving voor de amateurtoernooien van het Tata Steel Chess Tournament start op 1 november. Het toernooi begint op 14 januari 2022.