Lichtpuntje voor oliebollenbakker Donks: "Misschien deze winter toch op de vertrouwde plek"

Normaal gesproken had oliebollenbakker Donks rond deze tijd met zijn kraam al op zijn vaste stek naast hotel Gooiland gestaan. Al sinds 2019 is het maar afwachten of de Hilversummer daar terecht kan. Dit jaar leek het doek definitief te zijn gevallen. Toch gloort er sinds vanmorgen weer een sprankje hoop aan de horizon.

"Verkeersveiligheid, zelfs ontploffingsgevaar. We hebben alle tegenargumenten voorbij horen komen. Vanmorgen werd ik om kwart voor acht mijn bed uit gebeld. Vandaag was het een positief telefoontje. Dinsdag gaan we met de eigenaar van de grond kijken of de bouwhekken een stukje naar achteren kunnen worden geplaatst. Hopelijk is het toch mogelijk om dit seizoen nog naast Gooiland te staan. Volgend jaar moeten we dan maar verder kijken."

Donks is al veertig jaar een vertrouwd gezicht in het centrum van Hilversum. Sinds 1981 staat hij met zijn kraam in de stad. Eerst op de Schapenmarkt, later in De Groest. De laatste jaren staat hij naast Gooiland. De SP stelde deze week vragen aan verantwoordelijk wethouder Voorink over een nieuwe locatie voor de oliebollenkraam.

Behalve deze partij betuigden ook veel Hilversummers hun steun aan het bedrijf. De ondernemer is blij met de betrokkenheid van de inwoners. "Het is hartverwarmend om te zien hoe iedereen voor ons opkomt. Dan doe je toch iets goed."