De Peiling: we moeten naar een vleesvrije generatie

Het aantal Nederlanders dat vlees eet, blijft dit jaar weer bijna gelijk ten opzichte van voorgaande jaren. Ruim zes op de tien mensen omschrijven zichzelf als vleeseter, stelt Natuur & Milieu in de Vegamonitor. Uit het onderzoekt blijkt dat vlees eten onder de respondenten een hardnekkige gewoonte is en het veranderen van gedrag om vaker vlees en vis laten staan, moeilijk is.