Dure tunnel om ruim baan te maken voor nieuw busstation Haarlem-Zuid

Om een nieuw busstation in Haarlem-Zuid te realiseren, overweegt de gemeente Haarlem de Schipholweg deels door een tunnel te laten gaan. Daarbovenop is dan ruimte voor bushaltes, en wellicht in de toekomst voor een trambaan en meer groen. Rondom dit busstation worden ongeveer 1.600 woningen gebouwd.

Haarlem heeft al lang de ambitie om bij de zuidingang van de stad een zogenaamde 'mobiliteitshub' te maken. Nu rijden de HOV-bussen er al wel, maar zijn de haltes over de vierbaanswegen van de Schipholweg en de Europaweg verspreid. De ruimte moet efficiënter ingedeeld worden, omdat het ook één van de nog weinige locaties is in Haarlem waar woningen kunnen worden bijgebouwd.

Na veel onderzoek blijven twee mogelijkheden over om vlak voor de Buitenrustbrug over het Spaarne ruimte te maken voor een goed busstation: op het maaiveld aan de noordkant van de Schipholweg of bovenop een tunnel van 250 meter lang. Er tekent zich in de gemeenteraad een voorkeur af voor de tunnelvariant. Die is wel 50 miljoen duurder dan de andere optie.

Barrière weggummen

Groot voordeel voor D66 en de PvdA is dat de Schipholweg, die nu als grote barrière gezien wordt tussen Haarlem-Oost en Schalkwijk, 'een beetje weggegumd wordt'. "Het voegt echt ruimte toe voor de voetganger, de fietser, het openbaar vervoer en groen", vindt D66-raadslid Joris Krouwels. "Het is wat duurder, maar de stad verdient deze investering."

Wethouder Floor Roduner gaat nu onderhandelen met de provincie en het rijk voor subsidies. Maar tegelijkertijd wordt ook de maaiveldoptie onderzocht. Veel oppostitiepartijen willen deze goedkopere oplossing. "Met die miljoenen kunnen we heel veel andere dingen doen in Haarlem", aldus Johan Slik van de Christenunie.