Na 20 jaar nieuw DNA-spoor in coldcase zaak Martien van der Meijs

Dankzij verbeterde technieken is er na bijna twintig jaar een nieuw aanknopingspunt in de coldcase zaak van Martien van der Meijs. De 72-jarige Hilversummer werd in 2002 op straat doodgestoken toen hij 's nachts de hond uitliet.

Op de jas van Van Der Meijs is een nieuw DNA-spoor aangetroffen dat kan leiden naar de dader. Daarmee is er na bijna twintig jaar hernieuwde hoop op het vinden van een dader. Het spoor is vergeleken met profielen van twee kinderen van de vermoorde man, waardoor nu ook kan worden uitgesloten dat het een familielid betreft.

"Je moet het wel relatieveren", aldus Martin de Wit, woordvoerder politie Midden-Nederland. "We weten niet of dit profiel van de dader is. Een DNA-spoor kan ook op een jas belanden als je deze in het theater aan een publieke kapstok hangt of als je in de supermarkt tegen iemand aanloopt. Maar ik kan wel zeggen dat dit het belangrijkste aanknopingspunt is van de afgelopen jaren."

Landelijke databank

Het gevonden profiel is door de landelijke DNA-databank gehaald. Helaas is daar geen directe match uitgekomen. "Toch is het een doorbraak", aldus De Wit. "Ieder nieuw profiel dat in de toekomst aan databank wordt toegevoegd, wordt vergeleken met de bestaanden. Als iemand tegen de lamp loopt, al is het maar vanwege een fietsendiefstal, zal het systeem automatisch een match geven op deze coldcase zaak."

Beloning

Van Der Meijs werd op 30 januari 2002 door meerdere messteken om het leven gebracht, vlak voor zijn huis aan de Admiraal de Ruyterlaan in Hilversum. Het voorval gebeurde even na middernacht toen hij zijn hond uitliet. Reanimatie mocht niet meer baten.

De politie heeft een beloning van 20.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot de oplossing van deze zaak.