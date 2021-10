Vrouw ernstig gewond bij woningbrand, traumateam opgeroepen

Bij een brand in een woning aan de Kromme Driemaad in Velserbroek is gisteravond een vrouw ernstig gewond geraakt.

Even voor 23.30 uur werden meerdere ambulances, politie, brandweer en een traumateam opgeroepen naar de woning.



Het traumateam werd ingezet om het slachtoffer te stabiliseren. Nadat het slachtoffer was behandeld is zij met spoed naar het ziekenhuis gebracht.



De brandweer heeft de woning gecontroleerd. De brand in de woning zou mogelijk in de keuken zijn ontstaan. Het is nog onbekend hoe het met de vrouw gaat en waardoor ze precies gewond is geraakt.