Theater Tuschinski krijgt predicaat Koninklijk op 100ste verjaardag

Volgens Halsema is het filmtheater een cadeau voor de stad: "Abraham Tuschinski had de ambitie om het mooiste en grootste theater van Amsterdam neer te zetten om ‘een droomfabriek te creëren’. Het bleef niet bij woorden", vertelde ze tijdens het feest voor de honderdste verjaardag van de bioscoop.

"Generaties van Amsterdammers komen naar Theater Tuschinski om kennis te maken met de magie van film, maar velen zijn al betoverd voordat zij hun plaats hebben ingenomen, door de fantasierijke schilderingen, de sprookjesachtige tapijten en het houtwerk waar het vakmanschap vanaf spa", aldus de burgemeester.

Directeur Jacques Hoendervangers van bioscoopketen Pathé is trots op het koninklijke predicaat: "De toekenning ervaren wij dan ook als een fantastische bekroning op het werk van Tuschinski, en op de decennialange inzet van alle medewerkers om het gedachtegoed van Tuschinski te waarborgen. Ook in Koninklijk Theater Tuschinski blijven we ons de komende 100 jaar volledig inzetten om het gevoel van luxe en genot voor iedereen toegankelijk te laten zijn.”