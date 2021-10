Twee eigen doelpunten laten Ajax Amateurs kansloos in bekerduel met Cambuur

Ajax Amateurs is in de eerste ronde van de KNVB-beker uitgeschakeld. De Amsterdammers, die de dertiende plek in de derde divisie zaterdag bezetten, verloren donderdagavond op Sportpark De Toekomst met 0-5 van SC Cambuur. Opvallend waren de twee eigen doelpunten van het elftal van trainer Sander Middelbeek.

Na een bewogen week, begon Ajax Amateurs vrij overtuigend aan het duel. De ploeg van kersverse trainer Middelbeek, die het stokje overnam van Detlef Le Grand na de 9-0 nederlaag tegen Sportlust ’46, dwong de nodige fouten af bij Cambuur. Tot grote kansen leidde het echter niet, maar de Friezen stichtten ook geen gevaar in een slordige openingsfase.

De bezoekers, die geen uitsupporters mee mochten nemen, deelden via Calvin Mac-Intosch (kopbal uit een corner) en een vrije trap van Mees Hoedemakers enkele speldenprikjes uit. Na 22 minuten opende Filip Krastev de score namens Cambuur. De middenvelder werd diep gestoken, schoot de bal tegen de handen van keeper Ruben Zandwijken en vervolgens ging de bal via verdediger Xamm Flemming over de lijn: 0-1.

Hek van de dam

Het doelpunt gaf Cambuur zichtbaar vertrouwen. In de 35ste minuut verdubbelde Krastev de score na een knappe actie van Issa Kallon. Erik Schouten zette Cambuur voor rust nog op 0-3. De oud-verdediger van Volendam kopte raak na knap doorkoppen van spits Roberts Uldrikis.

Cambuur begon met drie wissels aan de tweede helft. Oud-Volendam aanvaller Nick Doodeman, die dit seizoen één competitiewedstrijd in actie speelde, kwam binnen de lijnen. Hij zag zijn ploeg, opnieuw door toedoen van een Ajacied, op 0-4 komen. Stefan Smal werkte een corner achter zijn eigen doelman.

Doodeman

Het meeste gevaar na rust van Cambuur en dan met name in de persoon van Doodeman. De rechtsbuiten was een aantal keren dreigend en schoot na een slim genomen ingooi hard tegen de vuisten van doelman Zandwijken. In de 75ste minuut was het dan toch raak voor de Venhuizer. Na een fraaie combinatie met spits Uldrikis, schoot Doodeman raak: 0-5.

Ajax Amateurs is komend weekend vrij en speelt op zaterdag 6 november de uitwedstrijd tegen koploper Sparta Nijkerk.

Opstelling Ajax Amateurs: Zandwijken; Dames, Flemming, Slegt, Middelwijk; Janzen, Dankerlui, Van Roemburg; Buis, Smal, Bartels